Выезд в церковь впервые организовали для костанайских осужденных

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Подобная практика была применена в первый раз для осужденных колонии-поселения. Для них был предоставлен выезд в Константино-Елененский собор в городе Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДУИС региона, главная цель посещения – духовное воспитание и повышение религиозной грамотности.

С лекцией и небольшой экскурсией выступил священнослужитель отец Максим, который по совместительству считается и тюремным служителем. Именно он на постоянной основе работает с осужденными, помогая им разобраться в вопросах вероисповедания и очищения.

«Миссия тюремного служения направлена на оказание духовно-просветительной, богослужебной и нравственно реадаптационной помощи заключенным, - поясняет свяженослужитель. —Поэтому непосредственное посещение церкви сказывается максимально благополучно на эмоциональном состоянии осужденных».

Как отмечают в ведомстве, для многих посещение церкви стало первым за долгое время.

«В последний раз я был в церкви еще в детстве, сейчас мне уже за 30, и для меня такое мероприятие стало очень трепетным и приятным, я почувствовал себя намного лучше, как будто груз с плеч. Поэтому хочу выразить большую благодарность руководству учреждения УК-161/11 за предоставленную возможность», - поделился осужденный Б.