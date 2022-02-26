+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Выезд в церковь впервые организовали для костанайских осужденных

26 Февраля 2022 20:14
Поделиться:
Выезд в церковь впервые организовали для костанайских осужденных

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Подобная практика была применена в первый раз для осужденных колонии-поселения. Для них был предоставлен выезд в Константино-Елененский собор в городе Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
СТО откроют в столичной колонии
100 кг урожая в неделю получают осужденные, выращивая огурцы в теплице в Нур-Султане Эвакуацию людей из снежных заносов проводят в районах костанайские спасатели Как проверяют работу полиции в Костанайской области

Как сообщили в ДУИС региона, главная цель посещения – духовное воспитание и повышение религиозной грамотности.

С лекцией и небольшой экскурсией выступил священнослужитель отец Максим, который по совместительству считается и тюремным служителем. Именно он на постоянной основе работает с осужденными, помогая им разобраться в вопросах вероисповедания и очищения.

«Миссия тюремного служения направлена на оказание духовно-просветительной, богослужебной и нравственно реадаптационной помощи заключенным, - поясняет свяженослужитель. —Поэтому непосредственное посещение церкви сказывается максимально благополучно на эмоциональном состоянии осужденных».

Как отмечают в ведомстве, для многих посещение церкви стало первым за долгое время.

«В последний раз я был в церкви еще в детстве, сейчас мне уже за 30, и для меня такое мероприятие стало очень трепетным и приятным, я почувствовал себя намного лучше, как будто груз с плеч. Поэтому хочу выразить большую благодарность руководству учреждения УК-161/11 за предоставленную возможность», - поделился осужденный Б.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Религия   #Пенитенциарная система  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
СТО откроют в столичной колонии
100 кг урожая в неделю получают осужденные, выращивая огурцы в теплице в Нур-Султане
Эвакуацию людей из снежных заносов проводят в районах костанайские спасатели
Как проверяют работу полиции в Костанайской области
Популярное
1 Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
2 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
3 В жамбылской полиции новые назначения
4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
5 Будет ли дальше расти курс доллара в Казахстане – мнение эксперта
6 Перестрелка произошла в центре Тараза
Читайте также
Проблему подготовки кадров в общепите поднимают костанайские предприниматели
ДТП с тремя авто произошло на трассе в Костанае: есть погибший
Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
В жамбылской полиции новые назначения
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
Будет ли дальше расти курс доллара в Казахстане – мнение эксперта
Перестрелка произошла в центре Тараза
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив