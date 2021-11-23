Выезд из страны ограничили казахстанцу с долгом около 300 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Верховный суд РК ограничил выезд из страну гражданину, задолжавшему около 300 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Государственный судебный исполнитель (ответчик) обратился с кассационной жалобой. Ранее суды отменили его постановление по временному ограничению выезда физическому лицу за пределы Казахстана в связи с тем, что в нем отсутствовали определенные данные. Истец имеет задолженность около 300 млн. тенге, ежемесячно выплачивает 25 тыс. тенге. Истец не уклоняется от погашения задолженности, но при этом не имеет каких-либо активов, обеспечивающих его задолженность. Должник желает выехать за пределы страны на медицинское обследование. Вместе с тем, истец не обращается за медицинской помощью в Казахстане и его заболевание, которое он хочет диагностировать, не относится к категории тяжелых», - сообщили в пресс-службе суда.

Основные выводы судебной коллегии по административным делам Верховного суда:

1) Ограничение выезда при указанном размере долга – обязанность ГСИ. Оно санкционировано судом.

2) Права должника как таковые не нарушены, так как в установленном порядке ранее ему предоставлялось право выезда за рубеж на лечение.

3) Последняя просьба должника о приостановлении ограничения не была подтверждена необходимыми документами, поэтому не была удовлетворена ГСИ. Это решение должник не обжаловал.

4) Суды правильно отметили недостатки в оспариваемом постановлении, но не учли, что они не влекут за собой незаконности положения ограничения на выезд, т.е. являются формальными.

5) Согласно ст. 84.1 АППК правильный по существу административный акт не может быть отменен по формальным основаниям.

Кассация отменила акты нижестоящих судов и отказала в иске истцу - физическому лицу, сообщили в пресс-службе Верховного суда.