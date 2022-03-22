Выезд из столицы в Темиртау закрыт из-за метели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с метелью и ограничением видимости закрыта республиканская трасса из столицы в Темиртау, передает МИА «Казинформ».

«С 10:00 часов 22 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Екатеринбург – Алматы» 1291-1426 км, участок «г. Нур-Султан – г. Темирату» для всех видов транспортных средств», - говорится в публикации на Telegram -канале городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Нур-Султана.



