Выезд из Астаны открыт по всем направлениям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выезд из Астаны открыт по всем направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

«26 декабря в 8.00 выезд на автодорогах из Астаны открыт по всем направлениям для дизельного, грузового и общественного автотранспорта», - говорится в сообщении.