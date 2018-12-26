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Выезд из Астаны открыт по всем направлениям

26 Декабря 2018 08:51 65
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Выезд из Астаны открыт по всем направлениям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выезд из Астаны открыт по всем направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города. 

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«26 декабря в 8.00 выезд на автодорогах из Астаны открыт по всем направлениям для дизельного, грузового и общественного автотранспорта», - говорится в сообщении. 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Транспорт, Безопасность,
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