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Выезд из Астаны открыт по всем направлениям
26 Декабря 2018 08:51 65
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выезд из Астаны открыт по всем направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.
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«26 декабря в 8.00 выезд на автодорогах из Астаны открыт по всем направлениям для дизельного, грузового и общественного автотранспорта», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Астана, Транспорт, Безопасность,
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