Выехавших порыбачить в непогоду вызволили из снежной ловушки спасатели ВКО
Несмотря на штормовое предупреждение и рекомендации спасателей не выезжать за пределы населенных пунктов, любители рыболовного лова все же отправились к месту своего любимого «хобби». Но непогода – ветер и снег – устроила ловушки для автомобилей. В один из заносов ночью в Курчумском районе попали рыбаки.
Оценив всю ситуацию и невозможность выехать самостоятельно, они обратились за помощью к спасателям. К месту незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда и пожарной части 30 Курчумского района на высокопроходимой технике.
По координатам они нашли застрявший в заносе автомобиль, вытащили его. Пострадавшие от эвакуации отказались.
ДЧС ВКО напоминает гражданам:
- при получении штормового предупреждения воздержитесь от поездок за пределы населенных пунктов;
- если выезд необходим, обязательно укомплектуйте автомобиль необходимыми средствами: аптечка, огнетушитель, трос, лопата, теплые вещи, спички и свечи.
- скачайте бесплатное мобильное приложение «Дармен», благодаря которому можно узнать информацию об объявленных штормовых предупреждениях и состоянии автодорог.
- при возникновении чрезвычайной ситуации звоните 112 .