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    10:30, 08 Март 2021 | GMT +6

    Выехавших порыбачить в непогоду вызволили из снежной ловушки спасатели ВКО

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    КУРЧУМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Рыбаков, попавших на автомобиле в снежную ловушку, спасли в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

    Несмотря на штормовое предупреждение и рекомендации спасателей не выезжать за пределы населенных пунктов, любители рыболовного лова все же отправились к месту своего любимого «хобби». Но непогода – ветер и снег – устроила ловушки для автомобилей. В один из заносов ночью в Курчумском районе попали рыбаки.

    Оценив всю ситуацию и невозможность выехать самостоятельно, они обратились за помощью к спасателям. К месту незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда и пожарной части 30 Курчумского района на высокопроходимой технике.

    По координатам они нашли застрявший в заносе автомобиль, вытащили его. Пострадавшие от эвакуации отказались.

    ДЧС ВКО напоминает гражданам:

    - при получении штормового предупреждения воздержитесь от поездок за пределы населенных пунктов;

    - если выезд необходим, обязательно укомплектуйте автомобиль необходимыми средствами: аптечка, огнетушитель, трос, лопата, теплые вещи, спички и свечи.

    - скачайте бесплатное мобильное приложение «Дармен», благодаря которому можно узнать информацию об объявленных штормовых предупреждениях и состоянии автодорог.

    - при возникновении чрезвычайной ситуации звоните 112 .


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Другие государственные органы Общество
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