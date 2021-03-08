Выехавших порыбачить в непогоду вызволили из снежной ловушки спасатели ВКО

КУРЧУМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Рыбаков, попавших на автомобиле в снежную ловушку, спасли в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции области.

Несмотря на штормовое предупреждение и рекомендации спасателей не выезжать за пределы населенных пунктов, любители рыболовного лова все же отправились к месту своего любимого «хобби». Но непогода – ветер и снег – устроила ловушки для автомобилей. В один из заносов ночью в Курчумском районе попали рыбаки.

Оценив всю ситуацию и невозможность выехать самостоятельно, они обратились за помощью к спасателям. К месту незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда и пожарной части 30 Курчумского района на высокопроходимой технике.

По координатам они нашли застрявший в заносе автомобиль, вытащили его. Пострадавшие от эвакуации отказались.

ДЧС ВКО напоминает гражданам:

- при получении штормового предупреждения воздержитесь от поездок за пределы населенных пунктов;

- если выезд необходим, обязательно укомплектуйте автомобиль необходимыми средствами: аптечка, огнетушитель, трос, лопата, теплые вещи, спички и свечи.

- скачайте бесплатное мобильное приложение «Дармен», благодаря которому можно узнать информацию об объявленных штормовых предупреждениях и состоянии автодорог.

- при возникновении чрезвычайной ситуации звоните 112 .