Выехавших из Алматы жителей Алматинской области поместят на карантин
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области принял постановление об обязательном домашнем 14-ти дневном карантине для жителей региона, работающих в городе Алматы и выехавших из южной столицы в связи с закрытием его границ. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы области.
«Документ, подписанный Кайратом Баймухамбетовым, обязывает всех въехавших лиц помещать на домашний карантин. Наблюдение за ними будет осуществляться управлением здравоохранения области и сотрудниками акиматов путем обзвона. Кроме этого, в данном постановлении говорится о требовании к грузоперевозкам. С сегодняшнего дня товары и другие предметы должны перевозиться в герметичной упаковке и проходить обработку и фумигацию. Перевозки негерметично упакованных грузов запрещены», - сообщили в ведомстве.
Постановление вступило в силу со дня подписания.
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