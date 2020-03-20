Выехавших из Алматы жителей Алматинской области поместят на карантин

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматинской области принял постановление об обязательном домашнем 14-ти дневном карантине для жителей региона, работающих в городе Алматы и выехавших из южной столицы в связи с закрытием его границ. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы области.

«Документ, подписанный Кайратом Баймухамбетовым, обязывает всех въехавших лиц помещать на домашний карантин. Наблюдение за ними будет осуществляться управлением здравоохранения области и сотрудниками акиматов путем обзвона. Кроме этого, в данном постановлении говорится о требовании к грузоперевозкам. С сегодняшнего дня товары и другие предметы должны перевозиться в герметичной упаковке и проходить обработку и фумигацию. Перевозки негерметично упакованных грузов запрещены», - сообщили в ведомстве.

Постановление вступило в силу со дня подписания.