18 Августа 2022 20:58

Выдворены из страны 162 иностранца в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 162 иностранца выдворены из страны в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С целью профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, документирования их деятельности и административного выдворения за пределы страны грубых нарушителей правил пребывания в РК, подразделениями управления миграционной службы и криминальной полиции ДП Акмолинской области на постоянной основе проводятся оперативно- профилактические мероприятия «Правопорядок», «Мигрант», «Розыск», «Нелегал». На особом контроле – пресечение фактов нарушения правил привлечения иностранной рабочей силы, без соответствующего разрешения.

В этом году к административной ответственности за нарушение правил использования в РК иностранной рабочей силы привлечено 132 граждан Казахстана. Определенный комплекс мероприятий осуществляется по проверкам рынков, объектов строительства, гостиниц, дачных поселков, общежитий и промышленных предприятий.

В результате принятых мер с начала года 2236 иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, из них по решению суда за пределы Республики Казахстан выдворены 162 иностранца.

