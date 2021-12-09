Выдворенный из страны иностранец изменил паспортные данные и вернулся в Казахстан
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Выдворенный из страны иностранец изменил паспортные данные и вернулся в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Департаментом полиции Атырауской области в период проведения ОПМ «Мигрант» выявлен гражданин Таджикистана, который был депортирован из Казахстана на пять лет за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Стало известно, что 35-летний гражданин Республики Таджикистан выехал на родину, изменил все паспортные данные и вернулся в Казахстан.
«Данный факт был выявлен в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия при проверке документов гражданина Республики Таджикистан, который работал водителем такси. Иностранец полностью признал свою вину. В настоящее время незаконно въехавший в страну мужчина подвергнут административному аресту на 30 суток. Документы будут собраны и направлены в суд для вынесения законного решения», – сообщил начальник отдела миграционной службы управления полиции Атырау Кадырбек Абишов.
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