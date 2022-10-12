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    Выдвижение кандидатов в Президенты РК: Чьи документы не приняла ЦИК

    12 Октября 2022, 10:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За период выдвижения кандидатов на пост Президента Казахстана Центральная избирательная комиссия РК не приняла документы только одного человека, желавшего баллотироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не приняли документы только гражданки Польши. Об этом мы уже говорили. Все остальные заявки есть. Например, вчера выдвижение кандидатов должно было завершиться в 18.00 часов, но в 17.50 пришел еще один кандидат. Эти документы мы приняли, продолжаем проверять их на соответствие», - сообщил на пресс-конференции секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

    Ранее сообщалось, что в ЦИК неоднократно обращалась гражданка Польши Балли Мажец с заявлением о намерении баллотироваться кандидатом в Президенты РК. Ей разъяснили нормы действующего законодательства в части требований к кандидату, предъявляемых Конституцией и конституционным законом «О выборах в РК».

    Всего ЦИК приняла документы от 12 кандидатов. Пять кандидатов уже сдали экзамены на знание государственного языка, еще два – будут сдавать сегодня.

    Выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Общество ЦИК Президентские выборы - 2022
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