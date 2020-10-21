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Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса начнется 10 ноября

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Октября 2020, 15:49
Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса начнется 10 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса начнется 10 ноября. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров на заседании Комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К.Петров выступил с докладом «Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам».

«Центральная избирательная комиссия, в соответствии с установленными Конституционным законом полномочиями, осуществляет на территории Республики Казахстан контроль за исполнением законодательства о выборах, обеспечивает его единообразное применение, принимает, в пределах своей компетенции решения, обязательные на всей территории республики, организует подготовку и проведение выборов Президента и депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. На основании норм действующего законодательства разработан и вносится на утверждение календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам», – сказал К.Петров.

По его словам, согласно пункта 5 статьи 87 Конституционного закона «О выборах», этап выдвижения кандидатов начинается за два месяца и заканчивается в 18:00 часов по местному времени за 40 дней до дня голосования. То есть, с 10 ноября 2020 года до 18:00 часов 30 ноября текущего года.

К.Петров напомнил требования законодательства к кандидатам. Так, кандидатом в депутаты Мажилиса Парламента может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет и обладающий пассивным избирательным правом. Не может быть кандидатом в депутаты Парламента Республики Казахстан, в том числе по партийным спискам: лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке; лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Мажилиса, избираемых по партийным спискам, принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке. Политическая партия при утверждении партийных списков включает в них женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, в количестве не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц.

Регистрация партийных списков начинается за два месяца и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за один месяц до выборов.

Общая продолжительность очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам, от дня назначения до дня голосования составит 82 дня.


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