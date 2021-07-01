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    09:07, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Выдвижение кандидатов в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа

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    invest_rus

    Теги:
    Инфографика
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