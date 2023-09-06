Выделят ли дополнительные средства на новые министерства в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев озвучил позицию ведомства касательно выделения дополнительных средств на новые министерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас было сегодня только первое заседание (обновленного – авт.) Правительства. Давайте посмотрим, работу новых министерств мы еще не видели, поскольку еще даже разделения министерств не было. Нужно время, зачем оценивать заранее», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса.

Он подтвердил, что будет перераспределен существующий бюджет.

«Наша твердая позиция в этом заключается. Я думаю, они (сотрудники министерств – авт.) останутся в прежних зданиях. Естественно, каким-то министрам нужны будут новые кабинеты, но они уже сами (будут работать над этим вопросом - авт.)», - заверил министр.

Между тем, представители СМИ напомнили главе Минфина о том, что с появлением новых министров и вице-министров увеличатся расходы как минимум в зарплатной части.

«Смотрите, это такая мизерная часть. Если даже будет небольшое увеличение бюджета, я думаю, что все покроется той синергией, которая будет получена за счет роста экономики. Для чего созданы эти министерства, чтобы они продвигали свою отрасль. У нас очень много отраслей идет на рост, а темп надо наращивать. У нас задача стоит в среднесрочной перспективе расти 6-7% в год. Тот рост экономики, те налоги, которые после роста придут в экономику - с лихвой перекроют. А эти адмрасходы небольшие», - добавил Е. Жамаубаев.