1 Июня 2022 15:41

Выделят 870 млн тенге на оснащение центров помощи больным ДЦП детям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель «Қазақстан халқына» Болат Жамишев сообщил о том, что фонд участвует в процессе оснащения центров раннего вмешательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В проекте оснащения центров раннего вмешательства мы выступаем в роли партнеров. Вместе с «Samruk-Kazyna Trust» мы финансируем на паритетных условиях этот проект: 870 млн мы выделим на оснащение центров в 13 городах. Это центры, в которых особенным детям, в основном с диагнозом ДЦП, помогают исключить сложные последствия от болезней и начать ходить, выполнять какие-то элементарные задачи, чтобы они сильно не отставали от своих сверстников», - сказал Болат Жамишев на брифинге в СЦК.

По его словам, это очень большой труд.

«Чтобы можно было решить эту задачу, нужно иметь соответствующие центры. Надо признать, что их в нашей стране мало. Сейчас мы получаем на портал дополнительные заявки по созданию таких центров, потому что мы сейчас говорим об областных центрах. Особенные дети и их родители живут не только в областных центрах и городах. Эта программа будет иметь продолжение. «Samruk-Kazyna Trust» исходя из своего бюджета, не планировали делать такой охват, а мы предложили сделать его максимальным», - пояснил спикер.

Спикер заверил, что средства идут напрямую поставщикам.

«Создание таких центров было бы невозможным без таких фондов, как «Қамқорлық қоры» - это наш партнер. Они уже создали 7 таких центров. Центры перейдут на баланс местных исполнительных органов. Ни один из проектов не предполагает, что мы даем деньги фондам. Они не получают от нас ни копейки, мы помогаем совместно реализовывать проекты, но ни один тиын не идет через фонды. Если закупаем оборудование – финансирование идет напрямую поставщикам», - заключил Б. Жамишев.