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Выделят 136 млрд тенге на развитие спортивной инфраструктуры в РК
19 Августа 2022 16:08

Выделят 136 млрд тенге на развитие спортивной инфраструктуры в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день обеспеченность спортивной инфраструктурой составляет 49% в Казахстане. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Бекболат Байжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день обеспеченность спортивной инфраструктурой составляет 49%. До 2025 года 140 проектов имеется, на эти цели предусмотрено 136 млрд тенге. То есть поэтапный план строительства и модернизации и оснащения спортивных объектов у нас есть», - сказал Бекболат Байжанов.

Ранее сообщалось , что с 15 по 30 сентября в стране пройдет многодневный бәйге-марафон.


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