Выделить средства на реконструкцию теплосетей в двух регионах планируют в Правительстве РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства сообщил, что по реконструкции четырех тепломагистралей в Экибастузе получено положительное заключение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время прорабатывается вопрос по выделению средств из резерва Правительства на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей в двух регионах - в Акмолинской и Павлодарской областях», - сказал Марат Карабаев.

Министр отметил, что 15 марта текущего года получено положительное заключение по реконструкции четырех тепломагистралей (ТМ-2, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-12) в Экибастузе на общую сумму 9,6 млрд тенге (5,3 км) и на новое строительство тепловых сетей в Павлодаре на сумму 4,4 млрд тенге (1,8 км).

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, при уточнении бюджета на 2023 год предусмотрено 1,6 млрд тенге на реализацию 1 проекта (5 км) в Павлодаре по реконструкции тепловых сетей. Также в Павлодаре ведется разработка ПСД по двум проектам теплоснабжения.

Проект постановления о выделении средств из резерва Правительства (13,3 млрд тенге) находится на согласовании у заинтересованных госорганов.

В Степногорске и Кокшетау на ремонт тепловых сетей (5,9 млрд тенге, 18,3 км) направлено ходатайство акима Акмолинской области.

«Ведется отработка по сметной документации. В ближайшее время будет направлено ходатайство в Министерство финансов», - добавил Марат Карабаев.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Правительству проработать вопрос реконструкции частных тепловых сетей.