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Выделить дополнительные средства для оснащения медорганизаций попросил Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость выделения дополнительных средств для оснащения медицинских организаций отметил глава Минздрава Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Средний процент оснащенности медицинской техникой в соответствии с минимальными нормативами оснащения составляет 73% по стране. Приоритетные направления оснащения медицинской техникой – это ПМСП и сельские организации», - сказал Елжан Биртанов в ходе Правительственного часа в Сенате по вопросам реализации задач в области здравоохранения в рамках Послания Главы государства.
Тем не менее, министр подчеркнул, что все медицинские организации должны быть оснащены на 100% по минимальным требованиям стандартов.
«В этой связи, хочется обратить ваше внимание на необходимость выделения дополнительных средств из местного бюджета для доведения уровня оснащения до 100%. Четкая взаимосвязь между показателем общей смертности и состоянием инфраструктуры указывает на весомое влияние инфраструктуры и оснащения на показатели здоровья», - добавил Елжан Биртанов.
Глава Минздрава также отметил, что в реализацию Послания Главы государства, для повышения эффективности бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение, начата работа по формированию перечня приоритетных нозологий по всем регионам.
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