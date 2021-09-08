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Выделить Афганистану помощь на $606 млн планирует призвать  мир генсек ООН

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Сентября 2021, 01:30
Выделить Афганистану помощь на $606 млн планирует призвать  мир генсек ООН

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече по Афганистану в Женеве призовет страны мира выделить $606 млн на помощь исламской республике в ближайшие четыре месяца. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс по итогам визита в Кабул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Генеральный секретарь в понедельник, 13 сентября, выступит в Женеве <...> с призывом выделить $606 млн на четырехмесячный период», - указал Гриффитс. По его словам, эти средства пойдут «на удовлетворение нынешних гуманитарных потребностей Афганистана» в сфере «продовольствия, медикаментов, медицинских услуг», а также на обеспечение безопасности персонала.

Генеральный секретарь ООН созовет в Женеве 13 сентября министерскую встречу по гуманитарной помощи Афганистану. Она будет нацелена на то, чтобы увеличить финансирование гуманитарной операции в стране, а также обеспечить «полный и беспрепятственный» гуманитарный доступ.


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