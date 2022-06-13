13 Июня 2022 01:04

Выделили 130 млн тенге на борьбу с комарами в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау существуют три вида комаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как утверждают дезинфекторы, виной всему обильные дожди весной. В затопленных дождем местах размножаются комары.

«В этом году из-за позднего проведения тендера дезинсекция на улицах, в парках началась в мае, с опозданием на месяц, хотя в апреле началась обработка подвалов и подъездов многоквартирных домов, которых в городе больше 1100. Дезинфекторы работают не только положенные 8 часов, а еще и сверхурочно. Оборудования и препаратов достаточно. Сегодня из 23 наших сотрудников 20 занимаются травлей комаров. Это 10 бригад», - говорит заместитель директора ТОО «AG Disinfection Services» Нурлыбек Ахмедияров.

Все используемые при опрыскивании препараты прошли государственную экспертизу и испытания.

По словам эпидемиолога Гульмиры Ходжибековой, химикаты не вредны ни для человека, ни для растений, не пострадают от них и животные. Они рассчитаны только на уничтожение кровососущих.

«Стараемся предупредить жителей о начале работ в их районе. В прошлом году были случаи, когда люди запрещали вести обработку, наслушавшись фейков о том, что это распыляется коронавирус», - говорит Гульмира Ходжибекова.

Как пояснил Нурлыбек Ахмедияров, проблема при борьбе с комарами еще и в том, что они быстро адаптируются к химикатам. Препараты приходится периодически менять.

«В Атырау существуют три вида комаров: очень крупный Caspius aedes, размножающийся на берегу Каспийского моря, домашние комары Culex pipiens и Рipiens pipiens «, - рассказала Гульмира Ходжибекова.