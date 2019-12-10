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Выделены гранты на обучение в Казахстане узбекским школьникам

10 Декабря 2019 21:07
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Выделены гранты на обучение в Казахстане узбекским школьникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев 29 ноября на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны региона для обучения в лучших вузах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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Во исполнение предложения Елбасы 6 декабря 2019 года председателем правления Университета КАЗГЮУ Т.Нарикбаевым объявлено о выделении 10 грантов на обучение и проживание выпускникам средних школ Узбекистана в КАЗГЮУ. Об этом было объявлено на встречах с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан А. Абдухакимовым и министром народного образования Республики Узбекистан Ш. Шерматовым в рамках церемонии награждения Scopus Award 2019.

Также в рамках этой поездки Талгатом Нарикбаевым был подписан Меморандум о сотрудничестве с заместителем министра юстиции-ректором Ташкентского государственного юридического университета Рахимом Хакимовым. Благодаря его подписанию достигнуто соглашение об академической мобильности преподавателей и студентов, оказании Университетом КАЗГЮУ консультационной, методологической помощи ТГЮУ.


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Ключевые слова: Образование, Вузы,
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