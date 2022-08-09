Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Выделено рекордное количество грантов в колледжи в этом году в РК
9 Августа 2022 12:31

Выделено рекордное количество грантов в колледжи в этом году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В регионах с большим количеством молодежи категории NEET наблюдается снижение грантов, выделяемых за счет местного бюджета. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручения Главы государства о 100-процентном охвате бесплатным техническим и профессиональным образованием государственный заказ за счет республиканского бюджета увеличен на 45 тыс. мест и в этом году составил рекордные 128 тыс. мест», - сказал министр.

По словам Асхата Аймагамбетова, в первую очередь, планируется охватить колледжами выпускников 9-х классов по востребованным специальностям технического направления.

«Но в регионах с большим количеством молодежи NEET наблюдается снижение грантов, выделяемых за счет местного бюджета. Поэтому в связи с уменьшением средств, выделяемых на гранты из местного бюджета, мы вынуждены были выделить дополнительные гранты из республиканского бюджета. Поэтому прошу местные исполнительные органы взять этот вопрос на контроль», - подчеркнул министр.


Новости по теме
Государственные колледжи взяты под опеку предприятий в РК
Изменились правила предоставления грантов по Дорожной карте бизнеса-2025
Более 17 тыс. казахстанских студентов прошли обучение в зарубежных вузах
Читайте также
Государственные колледжи взяты под опеку предприятий в РК
Планы по строительству новых школ не полностью реализованы в 10 регионах РК
Критерии оценки встреч акимов с населением разработают в Казахстане
Провести аудит старых школ просит министр просвещения РК
Разрыв в знаниях между городскими и сельскими школьниками сократился на 22 балла в РК
Воспитательные программы детских садов обновят в Казахстане
Поднимаемые населением вопросы будут учитывать при формировании бюджетов
Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику - Алихан Смаилов
Популярное
1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
3 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
4 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
5 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив