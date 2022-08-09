9 Августа 2022 12:31

Выделено рекордное количество грантов в колледжи в этом году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В регионах с большим количеством молодежи категории NEET наблюдается снижение грантов, выделяемых за счет местного бюджета. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручения Главы государства о 100-процентном охвате бесплатным техническим и профессиональным образованием государственный заказ за счет республиканского бюджета увеличен на 45 тыс. мест и в этом году составил рекордные 128 тыс. мест», - сказал министр.

По словам Асхата Аймагамбетова, в первую очередь, планируется охватить колледжами выпускников 9-х классов по востребованным специальностям технического направления.

«Но в регионах с большим количеством молодежи NEET наблюдается снижение грантов, выделяемых за счет местного бюджета. Поэтому в связи с уменьшением средств, выделяемых на гранты из местного бюджета, мы вынуждены были выделить дополнительные гранты из республиканского бюджета. Поэтому прошу местные исполнительные органы взять этот вопрос на контроль», - подчеркнул министр.