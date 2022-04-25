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Выделено 100 млрд тенге на модернизацию сел в этом году

Автор:  
Серик Сабеков
25 Апреля 2022, 11:34
Выделено 100 млрд тенге на модернизацию сел в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проекты по модернизации социальных и других объектов будут реализованы в 492 селах Казахстана в этом году. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году на реализацию 914 проектов выделено 100 млрд тенге, которые будут реализованы в 492 селах с потенциалом развития», - сказал Алибек Куантыров, выступая на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

Данные средства, по словам министра, позволят реализовать 95 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 313 – в социальной инфраструктуре, 123 – в проектах образования, 51 - в здравоохранения, 62 – в культуре и 77 – в спорте.

«Также будут реализованы 506 проектов транспортной инфраструктуры», - добавил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что более трех тысяч сел будет модернизировано в РК.

Мажилис   Экономика   Бюджет   Ауыл – Ел бесігі   Миннацэкономики  
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