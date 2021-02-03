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    10:54, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Выделенные по программе «Нұрлы жер» более полумиллиарда тенге похитили в Уральске

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по финансовому мониторингу выявило хищение около 540 млн тенге бюджетных средств в Западно-Казахстанской области, выделенных в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    Ведомство установило, что средства предназначались для строительства объекта «Электроснабжение ПДП жилого района в городе Уральске ЗКО».

    Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.

    В минувшем году Агентством РК по финансовому мониторингу возбуждено 309 уголовных дел по факту хищения бюджетных средств.


    Теги:
    Закон и право Другие государственные органы Западно-Казахстанская область Нурлы жер
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