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Выделенные на строительство соцобъектов 467 млн тенге похитили в Атырауской области
11 Июля 2022 17:40

Выделенные на строительство соцобъектов 467 млн тенге похитили в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департамент АФМ по Атырауской области завершил досудебное расследование в отношении должностных лиц «Управления строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов, среди которых школа, две семейные врачебные амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установленный размер хищений составил 467 млн тенге.

В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей». Наложен арест на имущество ТОО на сумму 79 млн тенге. В отношении бывшего заместителя руководителя Управления строительства Атырауской области и в отношении одного заказчика избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».

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