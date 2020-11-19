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Выделенные на строительство многоэтажки в рамках «Нұрлы жер» деньги похитили в Атырау

19 Ноября 2020, 15:45
Выделенные на строительство многоэтажки в рамках «Нұрлы жер» деньги похитили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Еще один факт хищения бюджетных средств выявлен в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Сотрудники департамента экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК задержали жителя города Атырау по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи «Мошенничество» УК РК.

«Подозреваемый, осуществляя управленческие функции в ТОО, зарегистрированном в УГД по Атырау, путем мошенничества совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 24,6 млн тенге. Данные средства были выделены на строительство многоквартирного жилого дома на территории города Атырау в рамках государственной программы «Нұрлы жер», - сообщили в КФМ.

Следственные мероприятия продолжаются.


Атырауская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Минфин РК   Нурлы жер  
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