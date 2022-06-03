3 Июня 2022 13:30

Выделенные на реконструкцию водопровода 340 млн тенге похитили в Аксу

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Факт хищения 340 млн тенге, выделенных на реконструкцию водопровода, выявлен в Аксу территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

« Руководитель отдела строительства г.Аксу Муздыбаев, директор ТОО «Дала» Рыспеков и специалист технадзора Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения . В результате преступных действий государству причинен материальный ущерб на общую сумму 340 млн тенге, что является особо крупным размером. Аксуским городским судом Муздыбаев приговорен к 7 годам лишения свободы с внесением представления Президенту Республики Казахстан о лишении его государственной награды - медали «Ерең еңбегі үшін». Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда в отношении Рысбекова назначено наказания в виде 9 лет лишения свободы, в отношении Нуртазина - 7 лет лишения свободы», - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.