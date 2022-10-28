Выделенные на госзакупки 2,2 млрд тенге сэкономил столичный Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня на площадке Дома дружбы проведена встреча государственных органов с представителями бизнеса. Встреча организована в целях профилактики коррупционных преступлений с участием представителей бизнеса, а также формирования антикоррупционной культуры в обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционная служба на ежемесячной основе проводит встречи с представителями бизнеса. На данных мероприятиях обсуждаются вопросы улучшения бизнес-климата в регионе.

В сегодняшнем мероприятии приняли участие заместитель директора департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов РК Сеильхан Исмагулов, руководитель столичного департамента Антикоррупционной службы Мурат Карымсаков, заместитель акима города Астаны Ерлан Бекмурзин и руководитель департамента внутреннего государственного аудита Астаны Алмас Таукетаев.

Замакима Астаны Ерлан Бекмурзин проинформировал о том, что в городе действует 191 тысяча субъектов МСБ, из которых 68% - экономически активное население.

«Вопрос улучшения бизнес-климата в столице особо актуальный, так как больше половины экономики нашего города формируют именно предприниматели. Мы на постоянной основе прорабатываем вопросы оптимизации процессов государственных закупок с профильным ведомством», - сказал Ерлан Бекмурзин.

В свою очередь, руководитель столичного департамента по противодействию коррупции Мурат Карымсаков подчеркнул, что вопросы вовлечения представителей бизнеса в орбиту уголовного преследования находятся на особом контроле.

«На сегодняшний день все процессуальные действия, связанные с предпринимательством в обязательном порядке согласовываются с органами прокуратуры и центральным аппаратом. Таким образом, мы исключили риски необоснованного предъявления обвинений в адрес бизнесменов», - отметил Мурат Карымсаков.

Представители Антикоррупционной службы указали на наличие коррупционных рисков в процедурах государственных закупок, выраженных в лоббировании интересов отдельных лиц и завышении цен на товары, работы и услуги, закупаемые государственными органами и организациями. Только за девять месяцев этого года превентивными мерами обеспечена экономия планируемых затрат государственных органов в размере 2,2 млрд тенге.

Первый заместитель столичного департамента Антикоррупционной службы Ильяс Базилов пояснил, что на постоянной основе проводится мониторинг сайта государственных закупок на наличие завышенных цен.

«В случае расхождения рыночной цены и планируемых затрат государственных органов, в адрес администратора бюджетной программы направляются рекомендации по пересмотру планов государственных закупок», - добавил он.