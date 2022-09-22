Выделенную на выборы Президента сумму объяснили в ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Если в 2019 году на внеочередные выборы выделялось 9 млрд тенге, то в этом году планируется выделить из бюджета 20,5 млрд тенге. Рост объема выделяемых средств на проведение внеочередных выборов Президента РК связан с увеличением размера минимальной заработной платы в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, оплату труда нужно производить 70 тыс. членам избирательных комиссий всех уровней. Фонд оплаты труда привязан к размеру минимальной заработной платы. Если в 2019 году она была на уровне 42 тыс. 500 тенге, то в этом году составила 60 тыс. тенге.

«Большой скачок сметы на данную выборную кампанию связан с фондом оплаты труда, который составляет 80% от сметы любой кампании. На сегодня мы представили примерную смету расходов на выборную кампанию в Министерство финансов, сейчас проходим ее обсуждение в размере 20,5 млрд тенге. Мы запросили также определенную сумму на приобретение избирательных урн, которые поднимались на всех наших встречах в регионах в том числе в связи с созданием новых областей и новых избирательных участков», - пояснила Сабила Мустафина.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей. Он должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.



