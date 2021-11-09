+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 5 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Выдававшую фиктивные карты техосмотра преступную группу задержали в Казахстане

9 Ноября 2021 13:42
Поделиться:
Выдававшую фиктивные карты техосмотра преступную группу задержали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой совместно с Главной транспортной прокуратурой пресечена деятельность ОПГ, которая занималась выдачей фиктивных диагностических карт технического осмотра автомашин за незаконное вознаграждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного агентства.

Новости по теме
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Об участившихся случаях интернет-мошенничества предупреждает полиция Алматы Два человека погибли при ДТП в Актау Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы

«Для этого по всей стране на подставных лиц оформлено 28 фирм, которые существовали лишь «на бумаге». По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали, и соответственно, они не имели необходимого технического оборудования, специалистов, ангара, как требует этого действующее законодательство.

Преступную группу возглавили должностные лица Комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущения подобных фактов», - проинформировали в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

С 2017 года по сегодняшний день без фактического техосмотра ОПГ подделало более 260 тысяч диагностических карт. Такая «услуга» занимала всего 5 минут времени и стоила 2 тысячи тенге за одно автотранспортное средство.

В ходе следствия будет дана правовая оценка и владельцам автотранспортных средств, обратившихся к услугам этих лиц. Антикором будут приняты все меры о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство, а также по искоренению фактов проведения «формальных техосмотров».

Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Коррупция   #Генпрокуратура   #Транспорт   #Криминал   #Борьба с коррупцией  
Поделиться:
Новости по теме
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Об участившихся случаях интернет-мошенничества предупреждает полиция Алматы
Два человека погибли при ДТП в Актау
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Популярное
1 В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
2 Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
3 В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
4 Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
5 Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
6 Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Читайте также
Кредит на 1 млн тенге оформил иностранец на жительницу Акмолинской области
Два человека погибли при ДТП в Актау
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
В МВД РК прокомментировали обращение владельцев авто с российскими номерами
Свадьбу на 100 человек прервала мониторинговая группа в СКО
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив