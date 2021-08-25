Выдавать карту компетенций выпускникам вузов предлагает внештатный советник министра образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внештатный советник министра образования и науки РК, президент университета Нархоз Мирас Дауленов предлагает выдавать карту компетенций выпускника совместно с дипломом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2021 года вузы выдают дипломы собственного образца. Очень важно, что высшее образование приобретает свое лицо, когда нет единого диплома гособразца. Вместе с тем, тардиционное приложение к дипломам, которое выдается сейчас всем, с перечнем дисциплин и оценок, не дает работодателям информацию о мягких навыках выпускников. Именно поэтому нужно выдавать и карту компетенций. К примеру, два выпускника пришли трудоустроиться одновременно. Один из них получил пятерку по определенной дисциплине, а второй - четверку. Ведь это не значит, что первый, кто получил пятерку, трудоустроится быстрее, чем второй», - сказал внештатный советник министра.

По его словам, в процессе собеседования будут оцениваться, прежде всего, «мягкие навыки».

«На самом деле, что мы можем извлечь из пандемии – нам нужно помимо приложения к диплому дополнительно выдавать карту компетенций, которая обрисовывала, насколько развит уровень критического мышления, умение работать командной работы в разных условиях, способность принятия самостоятельных решений, эмоциональный интеллект», - отметил внештатный советник министра.

Университет Нархоз уже со следующего года будет выдавать карту компетенций дополнительно к приложению к диплому.

«Это работодатель уже учитывает. Работодатель для этого самостоятельно проводит дополнительную оценку выпускников. Но на самом деле, если хотим повысить доверие работодателей к вузам, нужно, чтобы вузы это тоже оценивали», - пояснил Мирас Дауленов.

Он также отметил, что несколько раз поднимал вопрос внедрения карты компетенций.

«Здесь, конечно же, есть самостоятельность вузов. Но тем не менее, хотел бы, чтобы вузы обратили внимания на наш опыт в части карты компентенции. Сейчас замеряем компетенции всех студентов – «мягкие навыки». У студентов первого курса замерим уровень эмоционального интеллекта, критического мышления. Через четыре года они сами увидят разницу. Если они ощутят разницу, значит, мы подготовили специалистов», - добавил Мирас Дауленов.



