Выдавать безвозмездные гранты для развития бизнеса многодетным семьям предлагает депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рассмотреть возможность выдачи безвозмездных грантов для развития бизнеса для таких категорий, как многодетные семьи, неполные семьи, семьи, воспитывающие особенных детей, призывает депутат Мажилиса Гаухар Танашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В августе 2022 года Правительством внесены изменения в Правила предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. К сожалению, эти изменения затронули условия, касающиеся социально уязвимых слоев населения», - сказала Гаухар Танашева, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК.

Во-первых, по ее словам, ранее в Правилах обязательным условием бизнес-проекта для реализации новых бизнес-идей было софинансирование предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 10 % от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным движимым или недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте. Однако в действующих Правилах данное требование увеличилось до 20% и стало обязательным даже для социально уязвимых слоев населения, включая лиц с инвалидностью третьей группы.

Во-вторых, при рассмотрении конкурсных заявок на предоставление государственного гранта для реализации новых бизнес-идей стало обязательным учитывать критерий новизны бизнес-идей. Ранее в Правилах данное требование не применялось к категории социально уязвимых слоев населения.

В-третьих, требуется обязательное предоставление документа, подтверждающего прохождение обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» в рамках национального проекта со сроком давности не более трех лет.

«Между тем, эти изменения создают трудности для граждан, не успевших получить доступ к программе обучения «Бастау Бизнес» из-за ограниченного количества мест. В народе существует мудрая пословица: «Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а удочку». Однако новые «заоблачные» инициативы оставляют без внимания категорию социально уязвимых слоев населения, так как выполнение ими этих требований для запуска бизнес-проекта становятся крайне затруднительным и практически недоступным», - подчеркнула Гаухар Танашева.

По ее словам, изначально одним из важнейших направлений программы было предоставление возможности нуждающимся малообеспеченным семьям и гражданам выйти из черты бедности и обеспечить их рабочими местами.

«В связи с этим мы считаем, что данные изменения в Правила могут привести к затруднению получения категорией социально уязвимых слоев населения грантов для развития семейного бизнеса», - добавила Гаухар Танашева.

На основании вышеизложенного депутаты фракции Народной Партии Казахстана предлагают следующие меры:

1. Вернуть прежние условия в Правила предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, касающиеся категории социально уязвимых слоев населения.

2. Рассмотреть возможность выдачи грантов по Программе предоставления безвозмездных грантов для развития бизнеса отдельно для таких категорий, как многодетные семьи, неполные семьи, семьи, воспитывающие особенных детей.

3. Исключить из Правил обязательное требование для получения грантов предоставления сертификата, подтверждающего завершение обучения основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».