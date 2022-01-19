Выдавать беспроцентные ссуды предпринимателям на ремонт пострадавших от террора объектов предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проработать вопрос о выдаче беспроцентных ссуд на проведение ремонтных работ в пострадавших от террора помещениях предпринимателей просят депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Небывалые за всю историю независимости трагические события с большим количеством человеческих жертв нанесли огромный ущерб предпринимателям. Так, к примеру, сети магазинов «Алсер», «Белый Ветер», Sulpak, Mi.com.kz, Satel и другие, имея доказательную базу о потерях и убытках, обеспокоены как покрыть платежи касательно займов у банков, также вопрос налогов, поставщиков, и как быть тем, кто имеет страховые полисы», - отметил мажилисмен Ерлик Омиргали, озвучивая запрос в адрес Премьер-Министра РК.

Депутат продолжил, что собственники ТРЦ и другой недвижимости и их арендаторы стремятся в кратчайшие сроки восстановить свою предпринимательскую деятельность, однако повреждению подверглась инфраструктура зданий (электрокабели, водопровод), что затрудняет ремонтные работы.

«Сумма ущерба, по предварительным подсчетам, варьируется от сотен тысяч до нескольких миллиардов тенге. Для многих эти потери совместимы с полным банкротством и перспективой всю жизни работать на долги. В данный момент им поясняют, что необходимы какие-то экспертизы и алгоритмы действий, но ни у кого нет четкого понимания, что будет дальше и как сохранить бизнес», - добавил Ерлик Омиргали.

По словам депутата, бизнес-сообщество обеспокоено следующими проблемами.

1. Проблема по платежам у тех, у кого есть займы.

2. Проблема обязательства по выплатам за товар перед поставщиками.

3. Вопрос по налогам. «Это будет прямая выплата на счета или какие-то налоговые послабления? Освобождение от уплаты НДС на сумму потерянных активов или что-то еще?».

4. Проблема страховых выплат – есть случаи, где страховые компании заявляют, что покроют нанесенный ущерб; но много случаев, когда бизнесу отвечают, что страховка не покрывает политические риски и форс-мажоры.

«И каждый день промедления означает для предпринимателей новый ущерб и новые потери. Несмотря на обещания, бизнес остается в полном неведении, что им делать. Многие предприниматели повязаны договорными обязательствами с поставщиками и условиями оплаты, которые уже наступили здесь и сейчас. Но как платить за товар, который просто разграбили? В эти дни идет много критики в адрес Национаьной палаты предпринимателей, которая вместо практической помощи предпринимателям собирает какую-то статистику ущерба, которую и без них собирают управления предпринимательства и правоохранительные органы. Выдают справки о форс-мажоре, который, согласно Гражданскому кодексу, не распространяется на денежные обязательства, а значит, от таких справок польза небольшая. Сейчас предпринимателям нужны не справки, а требования к страховым компаниям – не выдумывать отговорки, а срочно выручать бизнес. Иначе за что он платил, покупая страховку?» - подчеркнул Ерлик Омиргали.

Депутаты считают, что нужны требования к Правительству – за безопасность всегда должно отвечать государство, это основа общественного договора граждан с государством.

«Помогайте решать проблему, и не только с налогами, но и с другими обязательствами, которые возникли по вине госорганов, которые, как сказал Президент, «проспали» нападение на наши города. Да, сообщили, что банки не будут начислять штрафы за просрочки и дадут отсрочку по кредитам на период ЧП. Чрезвычайное положение закончилось. Но ведь бизнес даже не начал восстановление, и работники разгромленных объектов еще не имеют дохода», - отметил Ерлик Омиргали.

На основании изложенного депутаты фракции «Ак жол» предлагают следующее.

1. Агентству по финансовому мониторингу обязать все банки и микрокредитные организации ввести отсрочку всех займов, как для юридических, так и для физических лиц, на 90 дней для проведения ремонта и восстановления доходов, с пролонгацией сроков займов, чтобы не увеличивать текущие выплаты по окончании отсрочки.

2. На тот же срок нужна отсрочка по налогам по тем же причинам.

3. Проработать вопрос о выдаче беспроцентных ссуд на проведение ремонтных работ в пострадавших от террора помещениях и жилье.

4. Генеральной Прокуратуре и Агентству по регулированию финансовых рынков выступить в защиту предпринимателей в спорах со страховыми компаниями, так как страховые компании отказываются выплачивать страховые выплаты, несмотря на регулярные платежи со стороны предпринимателей.



