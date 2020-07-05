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Выдаваемые в рамках бесплатной медпомощи лекарства незаконно продавали в Шымкенте

5 Июля 2020, 22:40
Выдаваемые в рамках бесплатной медпомощи лекарства незаконно продавали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте пресечен факт незаконной продажи лекарственных препаратов, ограниченных в обращении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В условиях нехватки необходимых лекарственных средств в период карантина Служба экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Минфина начала масштабную работу по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи медикаментов на территории страны.

«Так, в департамент экономических расследований по городу Шымкенту поступила оперативная информация о факте незаконной продажи с рук лекарств, выдаваемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Установлено, что житель Шымкента занимался незаконной реализацией лекарств без разрешительных документов. Причём часть из изъятых препаратов должна была быть выдана медучреждениями бесплатно населению», - сообщили в ведомстве.

По факту хищения медпрепаратов в рамках бесплатной медицинской помощи и их незаконной реализации начато расследование.


Борьба с преступностью   Здравоохранение   Минфин РК   Шымкент  
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