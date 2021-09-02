Выдать братоубийство за суицид пыталась семья в Алматинской области

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Выдать братоубийство за суицид пыталась семья в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Талгарского РУП поступило сообщение о том, что при транспортировке в больницу с ножевым ранением в шею скончался 19-летний житель села Бесагаш.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК. Выехавшим на место происшествия оперативникам родственники объяснили, что парень покончил жизнь самоубийством, воткнув нож себе в шею. Но опытные сыщики, произведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, изобличили 21-летнего брата погибшего, который признался в убийстве и рассказал, что он поссорился с матерью, а когда на ее защиту встал братишка, в драке убил его ножом в шею. После этого молодой человек пытался уйти от ответственности, уговорив родственников списать убийство на суицид.

«Раскрытие этого неочевидного преступления стало возможно только в результате четкой, слаженной работы сотрудников управления криминальной полиции ДП Алматинской области с оперативниками отдела криминальной полиции Талгарского районного управления полиции. Ребята показали профессионализм, установили истину и не дали себя обмануть. Подозреваемый по статье 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания до решения вопроса об избрании меры пресечения на период досудебного расследования», – информировал начальник Талгарского РУП Джанболат Зиадин.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.