Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Выдали бюллетени для голосования за родственников – Генпрокуратура РК о нарушениях на выборах

Автор:  
Акбота Кузекбай
19 Марта 2023, 17:20
Выдали бюллетени для голосования за родственников – Генпрокуратура РК о нарушениях на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре сообщили о нарушениях во время проведения выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На избирательных участках члены комиссий по просьбе избирателей допустили выдачу бюллетени для голосования за родственников и нарушение требования о равном избирательном праве. Все члены комиссий, выдавшие бюллетени, сразу же отстранены от работы на участках. В настоящее время местными прокурорами принимаются меры для привлечения их к административной ответственности по статье 110 Кодекса РК об административных правонарушениях», - сообщил в эфире онлайн-телемарафона представитель Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин.

Он уточнил, что за нарушения требования о равном избирательном праве путем голосования за другого избирателя виновные будут подвергнуты административному наказанию по статье 108 Кодекса об административных правонарушениях.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки.


Генпрокуратура   Мажилис   Выборы   Выборы в Мажилис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции