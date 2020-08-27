Выдачу «бумажных» военных билетов предлагают отменить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия (МВК) по вопросам оказания государственных услуг на очередном заседании рассмотрела предложения по упрощению госуслуг в сфере обороны и внутренних дел. Отметим, это первое заседание, которое проходило с участием цифровых комиссаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Так, было предложено отказаться от бумажной версии военных билетов, выдавая их на руки лишь при военном положении. В иных случаях, сам военный билет будет храниться в местном военкомате, а уведомление о военнообязанности будет направлено в личный кабинет граждан на портале «электронного правительства».

« В результате реализации данной меры необходимость истребования оригиналов военных билетов отпадет, что сэкономит бюджетные затраты на 100%. Все нужные данные можно будет получить из информационной системы Министерства обороны через портал egov.kz. Мы предлагаем также автоматически ставить на воинский учет граждан, сменивших место жительства. Так, при прописке сведения автоматически поступят в нашу базу данных, и мы сразу осуществим постановку на воинский учет, и обращаться в военкомат не потребуется. В целом, мы предлагаем автоматизировать сразу 16 наших госуслуг « - отметил Тимур Дандыбаев, заместитель министра обороны РК.

Кроме того, было предложено применить композитный способ оказания ряда госуслуг, то есть по принципу «одно заявление – комплекс госуслуг». Так, при обращении за постановкой на воинский учет, гражданин автоматически получит уведомление о разрешении оказания ему госуслуги «Выдача военных билетов или их дубликатов (временных удостоверений взамен военных билетов) офицерам, сержантам, солдатам, запаса».

Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы касательно автоматизации госуслуг в сфере регистрации автотранспортных средств, регистрации залога и выдаче водительского удостоверения. На сегодня эти услуги доступны на портале, однако было предложено увеличить подвиды данных госуслуг, тем самым, упростить порядок их получения.

«Данные меры своевременные и актуальные. Главой государства перед нами поставлены четкие задачи по автоматизации и оптимизации государственных услуг. Рассмотренные сегодня предложения являются мерами по реализации данного поручения. Технически мы к этому готовы, теперь наша общая задача проработать совместно все бизнес-процессы и скорее начать работу в данном направлении» - подчеркнул Багдат Мусин, и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Вместе с тем, на заседании были выслушаны и предложения цифровых комиссаров по упрощению оказания ряда госуслуг, оказываемых органами внутренних дел. В соответствии с их предложениями, ответственным органам были даны поручения по их реализации.