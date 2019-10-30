Выдачу адресных справок сохранят для жителей приграничных населенных пунктов — МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Галина Сарсенова в ходе брифинга в Правительстве РК рассказала о том, как будет выстроена дальнейшая работа после отмены необходимости предоставлять адресную справку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Услуга по выдаче адресной справки оказывалась Министерством внутренних дел. Данная услуга была одной из востребованных. Только в текущем году выдано 9 млн адресных справок.

По словам Галины Сарсеновой, это было и финансовой, и физической нагрузкой на сотрудников корпорации, которая оказывала данную услугу.

В рамках автоматизации данной услуги, учитывая отсутствие необходимости ее предъявления, принято решение об отмене данной справки. 30 сентября в реестр государственных услуг внесены поправки, согласно которым государственная услуга по выдаче адресных сведений заменяется на новую услугу «Предоставление сведений, подтверждающих регистрацию по месту жительства в населенном пункте приграничной территории».

«Почему мы оставили для приграничной территории? Потому что данная норма предусмотрена международным договором. Это соглашение между РФ и РК в части пресечения границы именно населенных пунктов. Их порядка 400, которые располагаются вдоль приграничных территорий Казахстана и Российской Федерации. В данном случае предъявляется адресная справка, которая будет выдаваться только для этих сел. То есть будет установлен форматно-логический контроль», — пояснила Г. Сарсенова.

Справка будет выдаваться только для жителей приграничных населенных пунктов акимами сельских округов. В законодательство вносятся изменения в части наделения акимов компетенциями. Также жители этих сел при наличии доступа к Интернету могут самостоятельно получить адресную справку через портал электронного правительства egov.kz.

Кроме того, эти сведения доступны на уровне центральных государственных органов, а также подчиненных областных, районных территориальных подразделений госорганов.

По словам Г. Сарсеновой, любой гражданин может зайти на портал электронного правительства и проверить свои сведения по адресу проживания.

При этом другие организации, в том числе частные компании, которым может понадобиться информация о прописке гражданина, смогут получить ее посредством сервиса третьих лиц на портале электронного правительства egov.kz. Это будет возможно только, если гражданин даст свое согласие посредством SMS на одноразовое получение сведений о своей прописке.