Вычленение из гранта расходов на образовательную среду может привести к недофинансированию вузов – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вычленение из стоимости гранта расходов на образовательную среду может привести к недофинансированию вузов. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на соответствующий запрос депутата Мажилиса Абдиманапа Бектурганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно Вашего предложения по вычленению из стоимости гранта расходов на образовательную среду необходимо отметить, что его принятие может привести к недофинансированию вузов в форме некоммерческих акционерных обществ (из-за невозможности размещения средств на образовательную среду), ухудшению их материально-технической базы, образованию убыточности, отказу частных организаций высшего образования от получения государственного образовательного заказа в связи с низким размером стоимости гранта, что негативно отразится на доступе молодежи к получению высшего образования», - отметил Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что на сегодняшний день в целях повышения доступности высшего образования, предотвращения оттока молодежи для обучения в зарубежных вузах финансирование за счет республиканского бюджета сконцентрировано на увеличении объема ежегодно выделяемого государственного заказа. Так, в 2017 году увеличение составило 10 тысяч мест, в 2018 году - 20 тысяч мест. На эти цели дополнительно из республиканского бюджета выделены средства в 2017 году - 603,3 млн тенге, в 2018 году - 4 959,5 млн тенге, в 2019 году -22 681,1 млн тенге. В настоящее время осуществляется укрепление материально-технической базы 7 педагогических вузов за счет средств Всемирного банка.

В то же время, Законом РК от 4 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» вузам предоставлена управленческая и финансовая самостоятельность, они преобразованы в некоммерческие акционерные общества и способны самостоятельно привлекать и расходовать финансовые средства, аккумулировать их для развития вуза.

В настоящее время в высших учебных заведениях 50 -90 % доходов формируется за счет платных образовательных услуг, стоимость которых определяется вузом.

«Таким образом, на сегодня политика государства направлена на предоставление академической и финансовой свободы вузам, и их материально-техническое содержание осуществляется за счет собственных средств. Одновременно сообщаю, что моим распоряжением при Правительстве Республики Казахстан создана Комиссия по вопросам оптимизации высших учебных заведений под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Бердибека Сапарбаева. Основной задачей данной комиссии является выработка предложений и рекомендаций по повышению качества подготовки кадров с высшим образованием, в том числе за счет обеспечения устойчивого финансирования. В целом, работа в указанных направлениях продолжается и находится на постоянном контроле Правительства», - резюмировал Аскар Мамин.