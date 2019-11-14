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Вычленение из гранта расходов на образовательную среду может привести к недофинансированию вузов – Аскар Мамин

14 Ноября 2019 12:24
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Вычленение из гранта расходов на образовательную среду может привести к недофинансированию вузов – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вычленение из стоимости гранта расходов на образовательную среду может привести к недофинансированию вузов. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на соответствующий запрос депутата Мажилиса Абдиманапа Бектурганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Относительно Вашего предложения по вычленению из стоимости гранта расходов на образовательную среду необходимо отметить, что его принятие может привести к недофинансированию вузов в форме некоммерческих акционерных обществ (из-за невозможности размещения средств на образовательную среду), ухудшению их материально-технической базы, образованию убыточности, отказу частных организаций высшего образования от получения государственного образовательного заказа в связи с низким размером стоимости гранта, что негативно отразится на доступе молодежи к получению высшего образования», - отметил Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что на сегодняшний день в целях повышения доступности высшего образования, предотвращения оттока молодежи для обучения в зарубежных вузах финансирование за счет республиканского бюджета сконцентрировано на увеличении объема ежегодно выделяемого государственного заказа. Так, в 2017 году увеличение составило 10 тысяч мест, в 2018 году - 20 тысяч мест. На эти цели дополнительно из республиканского бюджета выделены средства в 2017 году - 603,3 млн тенге, в 2018 году - 4 959,5 млн тенге, в 2019 году -22 681,1 млн тенге. В настоящее время осуществляется укрепление материально-технической базы 7 педагогических вузов за счет средств Всемирного банка.

В то же время, Законом РК от 4 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» вузам предоставлена управленческая и финансовая самостоятельность, они преобразованы в некоммерческие акционерные общества и способны самостоятельно привлекать и расходовать финансовые средства, аккумулировать их для развития вуза.

В настоящее время в высших учебных заведениях 50 -90 % доходов формируется за счет платных образовательных услуг, стоимость которых определяется вузом.

«Таким образом, на сегодня политика государства направлена на предоставление академической и финансовой свободы вузам, и их материально-техническое содержание осуществляется за счет собственных средств. Одновременно сообщаю, что моим распоряжением при Правительстве Республики Казахстан создана Комиссия по вопросам оптимизации высших учебных заведений под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Бердибека Сапарбаева. Основной задачей данной комиссии является выработка предложений и рекомендаций по повышению качества подготовки кадров с высшим образованием, в том числе за счет обеспечения устойчивого финансирования. В целом, работа в указанных направлениях продолжается и находится на постоянном контроле Правительства», - резюмировал Аскар Мамин.

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Ключевые слова: Образование,
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Серик Сабеков

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