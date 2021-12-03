Выбросы в атмосферу будут сокращаться с сохранением мощностей предприятий – Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основными экологическими проблемами в Казахстане являются загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных вод и несовершенная система обращения с отходами. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» директор Департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК Демеу Сейтжанов рассказал о том, как выполняется поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о газификации и переводе на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов.

– Демеу Нурсултанович, в сентябре текущего года на заседании Правительства было объявлено, что планируется газификация и перевод на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов. Включена ли эта задача в Национальный проект «Зеленый Казахстан» и какие установлены сроки?

– Министерством энергетики с участием заинтересованных государственных органов и организаций разработана Дорожная карта по реализации пункта 63 Общенационального плана мероприятий, утвержденная заместителем Премьер-Министра РК Р.В. Скляром.

В рамках данной Дорожной карты предусмотрена реализация следующих мероприятий: дальнейшая газификация населенных пунктов в рамках реализации проекта магистрального газопровода «Сарыарка», в том числе газификация Нур-Султана, Темиртау, Караганды, Жезказгана; газификация Алматы и прилегающих к городу пяти районов – Енбекшиказахского, Карасайского, Илийского, Талгарского и Жамбылского; реализация проекта «Строительство солнечной электрической станции мощностью 50 МВт» вблизи города Балхаша; обеспечение проектирования и строительства газопровода-отвода от МГ «Сарыарка», подводящих и распределительных сетей для газификации Усть-Каменогорска и Павлодара; снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 10 загрязненных городах по промышленным предприятиям в рамках реализации Национального проекта «Жасыл Казахстан».

Вместе с тем, согласно информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, задача «Газификация и перевод на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов» не включена в Национальный проект «Зеленый Казахстан», так как в Национальном проекте отражены только мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями в атмосферу в 10 загрязненных городах: Атырау, Актобе, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Темиртау, Жезказгане, Балхаше, Усть-Каменогорске и Павлодаре.

– Какие требуются мощности для этих городов и какие будут строиться электростанции?

– В рамках реализации Дорожной карты, вблизи города Балхаша Карагандинской области планируется ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию суммарной мощностью 50 МВт, строительство которой ведет ТОО «Главная распределительная энергостанция «Топар». Ввод объекта планируется на второй квартал 2022 года. Предполагается, что выработка зеленой электроэнергии будет составлять около 80 млн кВт/ч в год. Вместе с тем ожидается, что реализация данного проекта приведет к снижению выбросов парниковых газов как минимум на 50 тонн.

– Какие объемы газа требуются для газификации 10 городов, с каких месторождений он будет подаваться?

– На сегодняшний день полностью газифицированы города Атырау - на 100%, Актобе - на 99,8% и Алматы - на 99,8%. В рамках проекта магистрального газопровода «Сарыарка» местными исполнительными органами ведется строительство газораспределительных сетей, завершение которых позволит обеспечить газом около 70 тыс. домов, ранее отапливаемых углем, в Нур-Султане, Караганде, Темиртау, Жезказгане. В эти города товарный газ поставляется с месторождений западных регионов страны.

В настоящее время Министерство энергетики прорабатывает два варианта газификации Восточно-Казахстанской области – Усть-Каменогорск, с дальнейшей газификацией Павлодарской области – Павлодар.

Первый вариант – строительство магистрального газопровода из Российской Федерации по маршруту Барнаул – Веселоярск – граница РФ/РК – Семей – Усть-Каменогорск с ответвлением в Павлодар. На сегодняшний день ведутся переговоры с российской стороной по возможным вариантам газификации. ПАО «Газпром» и «КазТрансГаз» проведут расчеты по газификации северных и восточных регионов РК – объемы потребления газа, стоимость строительства газопроводов из РФ.

Второй вариант – строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту Темиртау – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск.

Вопрос газификации города Балхаша на сегодняшний день не рассматривался.

Вместе с тем в рамках разработанной Дорожной карты предусмотрена реализация мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников, в 10 грязных городах по промышленным предприятиям, с учетом сохранения производственных мощностей.

– Источники финансирования проектов газификации 10 загрязненных городов?

– В целом, газификация страны осуществляется согласно Генеральной схеме газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы, утвержденный Постановлением Правительства РК от 4 ноября 2014 года №1171. Финансирование реализации Генеральной схемы осуществляется за счет бюджетных средств, доходов Национального оператора в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

– Спасибо за беседу.