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    15:09, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Выбросы предприятий будут улавливаться спецтехнологиями в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О Доктрине достижения углеродной нейтральности рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доктрина включает в себя 2 сценария: базовый и углеродная нейтральность. Базовый сценарий, это путь без мер по декарбонизации экономики. Согласно моделированию, базовый сценарий не позволит достичь прогнозных показателей роста экономики», - сказал Сериккали Брекешев.

    По словам министра, это связано с влиянием 3-х внешних факторов. Первое, - это введение пограничного углеродного налога, как Европейским Союзом, так и другими крупными торговыми партнерами Республики. Вместе с тем, ожидаемое снижение цен на энергоресурсы по прогнозу Международного энергетического агентства и воздействие изменения климата на сельское хозяйство также окажут негативное влияние.

    Сценарий углеродной нейтральности включает необходимые меры для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

    «По нашим расчетам, это позволит сократить ожидаемый ущерб от упомянутых рисков более чем в 2 раза. Результаты моделирования показали, что к 2060 году Казахстан достигнет баланса нулевых выбросов в масштабах всей экономики. Большую часть выбросов удастся избежать, а оставшиеся выбросы будут улавливаться технологиями улавливания и хранения углерода, а также поглощены растительностью и почвой», - добавил Сериккали Брекешев.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Экология Минэкологии
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