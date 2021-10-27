Выбросы предприятий будут улавливаться спецтехнологиями в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О Доктрине достижения углеродной нейтральности рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доктрина включает в себя 2 сценария: базовый и углеродная нейтральность. Базовый сценарий, это путь без мер по декарбонизации экономики. Согласно моделированию, базовый сценарий не позволит достичь прогнозных показателей роста экономики», - сказал Сериккали Брекешев.

По словам министра, это связано с влиянием 3-х внешних факторов. Первое, - это введение пограничного углеродного налога, как Европейским Союзом, так и другими крупными торговыми партнерами Республики. Вместе с тем, ожидаемое снижение цен на энергоресурсы по прогнозу Международного энергетического агентства и воздействие изменения климата на сельское хозяйство также окажут негативное влияние.

Сценарий углеродной нейтральности включает необходимые меры для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

«По нашим расчетам, это позволит сократить ожидаемый ущерб от упомянутых рисков более чем в 2 раза. Результаты моделирования показали, что к 2060 году Казахстан достигнет баланса нулевых выбросов в масштабах всей экономики. Большую часть выбросов удастся избежать, а оставшиеся выбросы будут улавливаться технологиями улавливания и хранения углерода, а также поглощены растительностью и почвой», - добавил Сериккали Брекешев.