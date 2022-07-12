12 Июля 2022 11:39

Выбросы на химзаводе в Таразе: начата внеплановая проверка предприятия

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе приступили к внеплановой проверке ТОО «Казфосфат минеральные удобрения», где накануне произошла аварийная ситуация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

«11.07.2022 года в 20:00 на сернокислотном цехе ТФ ТОО «Казфосфат минеральные удобрения» произошла аварийная ситуация. По информации завода, вышел из строя моногидратный насос абсорбера. Вследствие чего произошел выброс отходящего газа (триоксид серы). Получив оперативную информацию о произошедшей аварии, руководством департамента экологии по Жамбылской области и руководителем отдела лабораторно аналитического контроля совместно с прокуратурой города Тараза в 21:20 произведен замер в санитарно-защитной зоне завода (СЗЗ) по ул. Сулейманова, где установлено значительное превышение фтористого водорода. Превышения по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не установлено. Также в 22:05 проведен замер на аналогичные загрязняющие вещества на СЗЗ завода вблизи поселка Шайкорык, превышение загрязняющих веществ не установлено», - сообщила пресс-служба Минэкологии РК.

По информации жамбылского филиала РГП «Казгидромет», загрязнение воздуха в городе наблюдается по взвешенным веществам, не превышающим 1 ПДК.

«Вооружившись лабораторными приборами и забрав с поверки газоанализатор Polar, сотрудники департамента на основании Предпринимательского кодекса РК начали внеплановую проверку с последующей регистрацией в органах прокуратуры на ТОО «Казфосфат минеральные удобрения» для проведения измерения загрязняющих веществ на источнике выбросов загрязняющих веществ сернокислотного цеха. Однако в момент замеров цех был приостановлен, проводилась его продувка, в этой связи превышений загрязняющих веществ не установлено. В ходе внеплановой проверки будет проведен камеральный контроль для выяснения причин и обстоятельств произошедшей внештатной ситуации. Информация о результатах внеплановой проверки после ее регистрации будет направлена дополнительно. В настоящее время департаментом и Казгидрометом продолжается мониторинг атмосферного воздуха», - говорится в сообщении Минэкологии.

Ранее сообщалось, что 11 июля в 20:00 произошла авария на заводе ТОО «Казфосфат минеральные удобрения», находящемся в 6 км от Тараза. Жители областного центра обеспокоились дымовой завесой в городе, люди жаловались на першение в горле и головную боль.

В 23:26 11 июля стало известно, что в Таразе зафиксировано превышение в воздухе фтористого водорода в 2-3 раза.

Создана рабочая группа по выяснению причин выбросов на химзаводе в Таразе.