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    15:36, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Выбросила детей, после прыгнула следом - соседи погибшей алматинки о случившемся

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- По словам очевидцев, молодая мать выбросила детей в окно и прыгнула следом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам соседей, молодая женщина снимала однокомнатную квартиру в этом доме.

    «Она постоянно гуляла с детьми во дворе. У нее были две девочки и мальчик. Третьему ребенку - два годика, он всегда сидел в коляске»,- рассказывает жительница дома.

    «То, что случилось сегодня, это ужасная трагедия. Когда я увидела, все выпавшие из окна уже лежали на земле. Во дворе собралось много людей. Все вышли на улицу. Как знаю, женщина сперва выбросила своих детей, после прыгнула следом сама. Детей жалко. Соболезнуем семье погибших», - сказала очевидец.

    Напомним, сегодня днем в одном из микрорайонов Алматы женщина с тремя детьми выбросились из окна девятого этажа. inform.kz

    Как известно, женщине 28 лет, трое малолетних детей: 2015, 2016 и 2019 годов рождения. По информации полиции, женщина и двое детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи.


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    Происшествия, ЧС Общество Алматы для mail.ru Происшествия
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