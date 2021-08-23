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Выбросил мусор из окна и получил штраф водитель в СКО

23 Августа 2021 20:50
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Выбросил мусор из окна и получил штраф водитель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские установили водителя, который на загородной трассе выбросил мусор из окна автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, пользователи социальных сетей разместили видео, на кадрах которого водитель «Тoyota Camry» выбрасывает из окна использованные стаканчики. Участковые из Кызылжарского района установили владельца машины. К этому времени он уже видел, что стал «героем» социальных сетей и был готов заплатить штраф за нарушение.

«Выброс мусора на дорожное полотно подпадают под действия статьи 630 Кодекса РК об административных правонарушениях. За правонарушение предусмотрен штраф в размере 1 МРП, или около трех тысяч тенге. Всего по этой статье с начала года по области составили 101 протокол», - добавили в пресс-службе.

Буквально в минувшие выходные экоактивисты организовали субботник по сбору мусора.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Олеся Жуковень

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