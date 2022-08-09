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Выброшенный мусор обошелся жителю Петропавловска в 60 тыс. тенге штрафа
9 Августа 2022 15:59

Выброшенный мусор обошелся жителю Петропавловска в 60 тыс. тенге штрафа

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года около 3 тыс. человек привлекли к ответственности по статье за нарушение правил благоустройства, разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, одним из последних оштрафованных стал житель Петропавловска, который выбросил крупногабаритный мусор возле контейнеров. Проступок попал на камеры, водителя установили по номерам машины. Ему предстоит заплатить штраф в размере 20 МРП, что составляет чуть более 60 тыс. тенге.

«Согласно действующему публичному договору между мусоровывозящими организациями и потребителями, компании оказывают услуги по вывозу только твердых бытовых отходов. Вывоз негабаритного мусора осуществляется за отдельную плату. Для этого жильцам необходимо обратиться в мусоровывозящие компании, с которыми они заключили договор», - прокомментировали в пресс-службе.

В Петропавловске услуги по сбору и транспортировке отходов оказывают четыре организации: ТОО «Коммунхоз Петропавловск», ТОО «Мюль Сервис», ТОО «Коммун Север» и ТОО «Чистый Петропавловск».

В городском акимате напомнили, что санкция административной статьи за нарушение правил благоустройства предусматривает штраф на физических лиц в размере 20 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП, среднего предпринимательства – 40 МРП, крупного бизнеса – в размере 100 МРП.


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