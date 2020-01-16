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Выброшенную около канализационного коллектора новорожденную спасают в Атырау
16 Января 2020 01:55
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Выброшенную около канализационного коллектора новорожденную спасают в Атырау, предает корреспондент МИА «Казинформ».
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В среду в первой половине дня жительница микрорайона Авангард города Атырау услышала детский плач, доносящийся из будки, сооруженной на месте канализационного коллектора. Подойдя к коллектору, женщина обнаружила новорожденного. Забрав ребенка в квартиру, она вызвала скорую помощь и полицию.
«Такой случай имел место. Новорожденная, а это девочка, помещена в родильный дом. Ее состояние стабильно-тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы спасти ребенка», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Здравоохранение,
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