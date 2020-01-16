Выброшенную около канализационного коллектора новорожденную спасают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Выброшенную около канализационного коллектора новорожденную спасают в Атырау, предает корреспондент МИА «Казинформ».

В среду в первой половине дня жительница микрорайона Авангард города Атырау услышала детский плач, доносящийся из будки, сооруженной на месте канализационного коллектора. Подойдя к коллектору, женщина обнаружила новорожденного. Забрав ребенка в квартиру, она вызвала скорую помощь и полицию.

«Такой случай имел место. Новорожденная, а это девочка, помещена в родильный дом. Ее состояние стабильно-тяжелое. Медики делают все возможное, чтобы спасти ребенка», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.