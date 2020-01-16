Выброшенная новорожденная в Атырау: проводится досудебное расследование

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау начато досудебное расследование по факту обнаружения на теплотрассе новорожденной девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В среду утром в микрорайоне Авангард жительницей одного из домов на теплотрассе была обнаружена новорожденная девочка. Ребенок доставлен в областную детскую больницу, где помещен в кувез для выхаживания новорожденных. По этому факту проводится досудебное расследование по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние» УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В ведомстве напомнили, что эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью лицу, оставленному без помощи, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что выброшенную около канализационного коллектора новорожденную спасают в Атырау. Состояние малышки стабильно тяжелое.