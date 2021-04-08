Выброс загрязняющих веществ на Тенгизе: экологи проведут проверку

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Минэкологии проведет внеплановую проверку в отношении ТОО «Тенгизшевройл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«7 апреля текущего года в 15.20 часов по времени Атырау на предприятии ТОО «Тенгизшевройл» по причине сбоя оборудования автоматической блокировки через дымовую трубу произошел выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Через полчаса сработала общезаводская сирена. И в течение 10 минут выброс вредного дыма желтого цвета в окружающую среду был прекращен», - сообщила пресс-служба министерства в Telegram .

Как отмечается, по поступившей информации в результате данного происшествия никто не пострадал.

«Причины срабатывания автоматической блокировки выясняются. Сейчас департаментом экологии Атырауской области также проводятся все необходимые мероприятия по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО «Тенгизшевройл». О принятых мерах будет сообщено дополнительно. Причина будет установлена и рассмотрена ответственность компании», - дополнили в Минэкологии.

Напомним, вчера появилось видео аварийного выброса загрязняющих веществ в атмосферу на Тенгизском нефтегазовом месторождении.



