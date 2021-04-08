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    10:25, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Выброс загрязняющих веществ на Тенгизе: экологи проведут проверку

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Минэкологии проведет внеплановую проверку в отношении ТОО «Тенгизшевройл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «7 апреля текущего года в 15.20 часов по времени Атырау на предприятии ТОО «Тенгизшевройл» по причине сбоя оборудования автоматической блокировки через дымовую трубу произошел выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Через полчаса сработала общезаводская сирена. И в течение 10 минут выброс вредного дыма желтого цвета в окружающую среду был прекращен», - сообщила пресс-служба министерства в Telegram .

    Как отмечается, по поступившей информации в результате данного происшествия никто не пострадал.

    «Причины срабатывания автоматической блокировки выясняются. Сейчас департаментом экологии Атырауской области также проводятся все необходимые мероприятия по назначению внеплановой проверки в отношении ТОО «Тенгизшевройл». О принятых мерах будет сообщено дополнительно. Причина будет установлена и рассмотрена ответственность компании», - дополнили в Минэкологии.

    Напомним, вчера появилось видео аварийного выброса загрязняющих веществ в атмосферу на Тенгизском нефтегазовом месторождении.



    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Экология Происшествия Мангистауская область
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