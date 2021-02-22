Выброс пыли на меткомбинате в Темиртау: Бейбут Атамкулов посетил конверторный цех

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Выездную встречу с руководством АО «АрселорМиттал Темиртау» на металлургическом комбинате в г.Темиртау провел министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на со ссылкой на соообщение МИИР РК в Facebook.

Первым объектом посещения министра был конверторный цех, где буквально накануне на конвертере № 2 во время продувки произошло обрушение пыли, налипшей на стенках пресс-скруббера первичной газоочистки. Плавка в печи была тогда остановлена. На месте заслушал технических специалистов предприятия о возможных причинах, которые способствовали происшествию.

Министр также посетил коксохимическое производство, доменную печь, цех горячего цинкования и алюминирования. Обратил внимание руководства предприятия на состояние коксовых батарей, которое требует немедленной модернизации и инвестиций. Именно этот цех поставляет сырьевые компоненты технологического процесса, а также коксовый газ, использующийся практически на всех основных технических переделах стального производства.

Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» доложил о ходе ремонтных работ на коксовых батареях. В 2021 году планируется полностью завершить ремонт на коксовых батареях № 3 и 4. Кроме того, Биджу Наир рассказал о предстоящей модернизации ТЭЦ-паровоздушной станции, ТЭЦ-2, шахт угольного департамента и реализации проекта по переработке угольного метана.

Перед предприятием поставлена задача о проведении масштабной модернизации завода в соответствии с требованиями нового Экологического кодекса и увеличении инвестирования в технологическое обновление.

Министр акцентировал внимание руководство комбината на необходимости приоритетного обеспечения металлопрокатом внутреннего рынка, поскольку объемы строительства в Казахстане растут значительными темпами.

Для справки: В 2020 году АО «АрселорМиттал Темиртау» выплавил 3,25 миллиона тонн стали и 3,1 миллион тонн чугуна. Объемы выпущенной в 2020 году продукции: прокат горячекатаный - 1,2 млн тонн, холоднокатаный - 646 тыс. тонн, прокат оцинкованный - 489 тыс. тонн, сортовой прокат - 373 тыс. тонн, прокат с полимерным покрытием - 117 тыс. тонн, трубы - 47 тыс., уголки и профили - 3,7 тыс., жесть белая - 58 тыс. тонн.