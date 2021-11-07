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Выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, шесть человек погибли

7 Ноября 2021 11:11
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Выброс метана произошел на шахте в Карагандинской области, шесть человек погибли

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области произошел выброс метана на шахте, передает МИА «Казинформ».

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«7 ноября 2021 года в 09:30 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в г.Абай на шахте «Абайская» в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан, предположительно внутри находятся 8 работников», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По его информации, к месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники и техники отделения ЦШ ПВАСС и ДЧС Карагандинской области. Обстоятельства и причины выясняются.

«По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника. В забое 3-К10 8 работников (информация уточняется). Из восьми работников, находящихся в забое, 6 погибли, 2 травмированы (состояние уточняется). Производится подъем на поверхность», - проинформировал Т. Уали.

В ликвидации ЧС задействованы силы и средства КФ ТОО «Республиканский центральный штаб ПВАСС» (15 работников), ДЧС (3 сотрудника и 2 ед. техники), ФГУ «ЦМК» (3 работника и 1 ед. техники).

По поручению Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.


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#Карагандинская область   #Происшествия  
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