Выброс метана на шахте «Абайская»: состояние двух выживших тяжелое

АБАЙ. КАЗИНФОРМ – О состоянии двух шахтеров рассказали в управлении здравоохранения Карагандинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«7 ноября в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова поступили два работника шахты 1960 и 1963 г.р. У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз - токсикогипоксическая энцефалопатия. Пациенты находятся в реанимации. Врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь», - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Напомним , 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтёров. В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.