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Выброс метана на шахте «Абайская»: двух человек нашли живыми
7 Ноября 2021 11:29
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АБАЙ. КАЗИНФОРМ – В Абае во время спасательных работ после выброса метана на шахте «Абайская» нашли двух живых шахтёров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Напомним , 7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в забое произошёл внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них 8 человек в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтёров.
В ходе работ в 09:50 в начале забоя были обнаружены двое живых шахтёров, в 10:05 были обнаружены тела оставшихся шести шахтёров.
Все остальные работники шахты не пострадали и выведены на поверхность.
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